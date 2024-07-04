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Эрдоган заявил об угрозе глобализации украинского конфликта

Эрдоган: украинский конфликт может выйти на мировой уровень

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Presidential Press Office/Reuters

На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Агентство Andalou сообщает, что встреча проходила во Дворце независимости и была закрыта для прессы.

Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения Турции и Китая, конфликты в Газе и на Украине, глобальные и региональные события.

РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера сообщает, что ходе переговоров Эрдоган выразил опасения о распространении ближневосточного и украинского конфликтов на мировой уровень. По мнению президента Турции, опасность такого развития событий значительна и международное сообщество должно принять меры предосторожности.

Саммит ШОС проходит 3 и 4 июля в столице Казахстана Астане. Из наиболее важных решений стоит отметить принятие Белоруссии в состав организации в качестве полноправного члена.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал о подходах стран ШОС на мировой арене.

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