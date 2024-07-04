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Путин допустил создание единого парламента Союзного государства

Путин назвал вопросом времени создание единого парламента Союзного государства

Создание единого парламента Союзного государства России и Белоруссии является вопросом времени. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает РИА Новости.

«У нас работают и межпарламентские структуры, межправительственные. Нужно ли сейчас переходить, как было первоначально заявлено, к созданию единого парламента? Это вопрос времени», — сказал глава государства.

Он также заявил, что Россия и Белоруссия должны скрепить свои отношения в сфере экономики.

«То же самое касается финансов и единой валюты», — продолжил российский лидер.

Он добавил, что это возможно, но для этого двум странам необходимо «созреть экономически».

25 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что союзное государство России и Белоруссии крепнет во всех областях и активно развивается.

Он отметил, что Союзное государство имеет устойчивое развитие. По словам дипломата, 28 союзных программ, принятых по поручению президентов, закреплены законодательно в решении парламентов и Российской Федерации, и Белоруссии.

До этого экс-командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сказал, что наиболее предпочтительным вариантом окончания специальной военной операции станет создание единого Союзного государства России, Белоруссии и Украины.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск и Москва наращивают потенциал Союзного государства.

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