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Лукашенко поддержал инициативу Китая по Украине

Лукашенко поддержал инициативу Китая по урегулированию украинского кризиса

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BelTA/Pavel Orlovsky/Handout via Reuters

Белоруссия поддерживает инициативу Китайской Народной Республики по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы всячески поддерживаем все ваши инициативы. Особенно главную инициативу — по урегулированию украинского кризиса. Эта инициатива созвучна с инициативой Бразилии», — сказал Лукашенко.

В феврале прошлого года Китай представил мирный план из 12 пунктов. В документе содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами.

Ранее Лукашенко заявил, что конфликт на Украине вызван философией Запада.

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