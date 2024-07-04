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В Москве утвердили новый порядок голосования

Избирком Москвы утвердил новые правила для голосования

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Максим Блинов/РИА Новости

Московский избирком утвердил новый порядок голосования на выборах. Об этом сообщает РБК в Telegram-канале.

Согласно нововведению, проголосовать с помощью бумажного бюллетеня можно будет только после подачи заявления.

За изменение порядка проголосовали 12 членов избиркома, против проголосовал один человек — Николай Геращенко (КПРФ).

До этого зампред комиссии Николай Булаев заявил, что Москва может стать первым регионом в РФ, который откажется от бумажных бюллетеней. Отмечается, что свыше 80% избирателей в столице голосуют дистанционно, а неизрасходованные миллионы бюллетеней вынужденно уничтожают.

3 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ приняла новый порядок электронного голосования. Согласно приведенным в ведомстве данным, в прошлом году на выборах мэра Москвы электронный формат голосования предпочли 2,7 млн человек.

Ранее в ЦИК рассказали, во сколько РФ обошлись выборы президента.

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