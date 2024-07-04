Путин рассказал о подходах стран ШОС на мировой арене

Страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) придерживаются схожих подходов на мировой арене. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи в формате «ШОС плюс», сообщает РИА Новости.

«Государства-участники ШОС координируют свои действия на международном треке, в том числе на площадке ООН, придерживаются во многом близких или схожих внешнеполитических подходов», — сказал российский лидер.

С 3 по 4 июля в Астане проходит саммит ШОС. Президент России в первый день конференции провел несколько двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что переговоры, которые состоялись между Путиным и Си Цзиньпином на полях саммита, прошли «прекрасно». По словам министра, лидеры РФ и Китая продемонстрировали по отношению друг к другу полное понимание. Как отметил дипломат, главы двух государств обсудили весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие России и КНР на международной арене: в ООН, БРИКС, ШОС и других форматах.

Ранее Белоруссия стала полноправным членом ШОС.