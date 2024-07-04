Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о подходах стран ШОС на мировой арене

Путин: cтраны — участницы ШОС придерживаются схожих подходов на мировой арене

close
100%
Сергей Савостьянов/РИА Новости

Страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) придерживаются схожих подходов на мировой арене. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи в формате «ШОС плюс», сообщает РИА Новости.

«Государства-участники ШОС координируют свои действия на международном треке, в том числе на площадке ООН, придерживаются во многом близких или схожих внешнеполитических подходов», — сказал российский лидер.

С 3 по 4 июля в Астане проходит саммит ШОС. Президент России в первый день конференции провел несколько двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что переговоры, которые состоялись между Путиным и Си Цзиньпином на полях саммита, прошли «прекрасно». По словам министра, лидеры РФ и Китая продемонстрировали по отношению друг к другу полное понимание. Как отметил дипломат, главы двух государств обсудили весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие России и КНР на международной арене: в ООН, БРИКС, ШОС и других форматах.

Ранее Белоруссия стала полноправным членом ШОС.

Все новости на тему:
Путин на ШОС
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами