«Новый миропорядок»: аналитик объяснил важность вступления Белоруссии в ШОС

Для Белоруссии вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) имеет особое значение, так как это станет для страны шансом расширить свой внешнеполитический авторитет. Об этом в беседе с RT заявил научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Многие страны, по словам эксперта, до сих пор несколько «зауживают» значение Белоруссии из-за ее географического расположения, однако теперь ситуация изменится. Помимо укрепления авторитета, вступление в ШОС предоставляет Белоруссии дополнительные гарантии безопасности, считает Оленченко.

Он назвал ШОС влиятельным центром силы на арене глобальной политики, подчеркнув, что вступившие в ШОС страны развиваются политически и экономически, при этом они интегрированы друг с другом.

«Мы строим свое представление о миропорядке. Этот миропорядок предполагает наличие разных полюсов. И один из наиболее сильных — это, конечно, ШОС».

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что день вступления страны в ШОС войдет в ее историю. По его словам, Белоруссия будет работать в ШОС по направлениям международной и продовольственной безопасности, экономики и «взаимного обогащения культур». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров прокомментировал вступление Белоруссии в ШОС.