В Китае предложили создать ассоциацию ШОС в новой сфере

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече «ШОС плюс» в Астане заявил, что власти Китая предлагают государствам-членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать профильную ассоциацию в сфере цифрового образования. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагаем создать ассоциацию ШОС в сфере цифрового образования», — сказал он.

По его словам, данная программа будет предусматривать квоту на три года для обучения по профильным специальностям тысячу специалистов из стран-участниц объединения. Лидер КНР добавил, что Китай готов предоставить партнерам доступ к услугам национальной навигационной системы Beidou, а также пригласил членов ШОС поучаствовать в создании Международной научной лунной станции.

До этого Си Цзиньпин заявил, что ШОС стоит на правильной стороне истории.

Ранее были названы блюда, которыми угощали лидеров ШОС на саммите в Казахстане.