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В Китае предложили создать ассоциацию ШОС в новой сфере

Си Цзиньпин выступил за создание ассоциации ШОС в сфере цифрового образования

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Shen Hong/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин на  встрече «ШОС плюс» в Астане заявил, что власти Китая предлагают государствам-членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать профильную ассоциацию в  сфере цифрового образования. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагаем создать ассоциацию ШОС в сфере цифрового образования», — сказал он.

По его словам, данная программа будет предусматривать квоту на три года для обучения по  профильным специальностям тысячу специалистов из  стран-участниц объединения. Лидер КНР добавил, что Китай готов предоставить партнерам доступ к услугам национальной навигационной системы Beidou, а также пригласил членов ШОС поучаствовать в создании Международной научной лунной станции.

До этого Си Цзиньпин заявил, что ШОС стоит на правильной стороне истории.

Ранее были названы блюда, которыми угощали лидеров ШОС на саммите в Казахстане.

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