Президент Казахстана заявил о безальтернативности ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что альтернативы Организации Объединенных Наций (ООН) не существует, и международное сообщество должно усилить ее роль. Об этом пишет ТАСС.

«Альтернативы этой универсальной организации нет... Наша общая задача — усилить роль ООН как основного международного института обеспечения глобальной безопасности, способного эффективно противостоять вызовам 21 века», — сказал Токаев, выступая в Астане на заседании Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

Он выступил с предложением принять резолюцию Генассамблеи ООН «в поддержку нашей инициативы «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие», которую 4 июля поддержали члены ШОС. Токаев отметил, что данное мероприятие можно приурочить к 20-летию сотрудничества между ООН и ШОС.

До этого Белоруссия стала полноправным членом ШОС. Этот день войдет в историю страны, заявил президент Александр Лукашенко. Он отметил, что страна будет работать в ШОС по направлениям международной и продовольственной безопасности, экономики и «взаимного обогащения культур». А министр иностранных дел Максим Рыженков пообещал придать организации «белорусский заряд энергии». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы блюда, которыми угощали лидеров ШОС на саммите в Казахстане.