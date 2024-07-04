Володин полагает, что депутатам и сенаторам в РФ не хватает самодисциплины

Число депутатов и сенаторов, которые хотят отдохнуть за счет государства, убавится после принятия закона о прекращении полномочий за заграничные поездки без согласования. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

В ходе своего выступления в нижней палате парламента он подчеркнул, что если человек избирается во власть и хочет представлять граждан своей страны, он должен начать с самодисциплины.

По его словам, не должно быть так, чтобы человек после избрания «разъезжал по странам, особенно в нынешней ситуации».

После принятия соответствующего закона убавится число желающих «отдохнуть за счет государства и своих избирателей», считает Володин.

4 июля Госдума приняла законопроект об обязанности депутатов и сенаторов согласовывать свои выезды за пределы России. Их обяжут согласовывать свои выезды за пределы страны. Исключением станут только служебные командировки. Порядок и сроки согласования будут определены советами палат парламента.

В случае нарушения — полномочия парламентариев могут быть прекращены досрочно.

Ранее в Госдуме захотели запретить депутатам владеть недвижимостью за рубежом.