Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов может в скором времени вернуться в Москву. Такой вывод можно сделать по содержанию его телеграммы директору ПИР-центра Владимиру Орлову по случаю 30-летия организации.

В письме, помимо поздравлений и перечислений достижений центра, есть приписка в конце, которая может указывать на скорый отъезд Антонова из Вашингтона.

«Заканчивается моя командировка. Надеюсь, что мы вместе будем продолжать отстаивать интересы Отчизны!» — говорится в сообщении, которое датируется 29 июня.

Антонов является чрезвычайным и полномочным послом России в США с 2017 года. Это единственный в мире дипломат такого уровня, который находится под международными санкциями. Свой возможный отъезд из США он пока не комментировал.

4 июля Антонов заявил, что администрация США, питая иллюзорные мечты о стратегической победе над Россией, продолжает курс на войну.

Ранее Антонов обвинил США в поддержке межнациональной розни в России.