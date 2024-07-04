ПА ОБСЕ предсказали незавидную судьбу из-за приостановки участия РФ

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) рискует стать политическим рудиментом в связи с приостановкой участия РФ в ее работе. Об этом предупредила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, заявление которой опубликовано на сайте ведомства.

Дипломат назвала очевидным тот факт, что ПА ОБСЕ все в большей степени уходит от выполнения своей главной задачи. Речь идет о поддержании межпарламентского диалога.

«С приостановкой участия российской делегации в ее работе [ПА ОБСЕ] вообще рискует стать политическим рудиментом», — добавила Захарова.

Также она обратила внимание, что Москва приняла решение приостановить участие в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за «откровенно дискриминационной политики» в отношении российских законодателей. В частности, это касается попыток ряда стран — членов организации по надуманным причинам не допустить присутствия депутатов и сенаторов из РФ на заседаниях.

3 июля депутаты Государственной думы РФ единогласно поддержали инициативу о приостановке участия страны в работе ПА ОБСЕ. Аналогичное решение приняли и члены Совета Федерации.

Ранее в ГД РФ рассказали, на сколько сократится бюджет ПА ОБСЕ из-за отказа российских депутатов участвовать в работе ассамблеи.