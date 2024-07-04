Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ПА ОБСЕ предсказали незавидную судьбу из-за приостановки участия РФ

Захарова: ПА ОБСЕ станет политическим рудиментом из-за приостановки участия РФ

close
100%
Julia Darashkevich/Reuters

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) рискует стать политическим рудиментом в связи с приостановкой участия РФ в ее работе. Об этом предупредила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, заявление которой опубликовано на сайте ведомства.

Дипломат назвала очевидным тот факт, что ПА ОБСЕ все в большей степени уходит от выполнения своей главной задачи. Речь идет о поддержании межпарламентского диалога.

«С приостановкой участия российской делегации в ее работе [ПА ОБСЕ] вообще рискует стать политическим рудиментом», — добавила Захарова.

Также она обратила внимание, что Москва приняла решение приостановить участие в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за «откровенно дискриминационной политики» в отношении российских законодателей. В частности, это касается попыток ряда стран — членов организации по надуманным причинам не допустить присутствия депутатов и сенаторов из РФ на заседаниях.

3 июля депутаты Государственной думы РФ единогласно поддержали инициативу о приостановке участия страны в работе ПА ОБСЕ. Аналогичное решение приняли и члены Совета Федерации.

Ранее в ГД РФ рассказали, на сколько сократится бюджет ПА ОБСЕ из-за отказа российских депутатов участвовать в работе ассамблеи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами