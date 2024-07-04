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Госдума приняла закон о повышении военных пенсий

Госдума приняла закон о повышении военных пенсий на 5,1%

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Depositphotos

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о повышение размера военных пенсий на 5,1%. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«С 1 октября 2024 года пенсии военным будут проиндексированы не на 4,5 %, как это ранее планировалось, а на 5,1 %», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный закон предусматривает дополнительное увеличение пенсий военнослужащим в связи с уточненным прогнозом инфляции.

В конце июня сообщалось, что законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам прошел все три чтения в Государственной Думы. Индексацию отменили в 2016 году, а теперь решили вернуть из-за нехватки кадров в стране. Индексация начнет действовать с февраля 2025 года. Некоторые эксперты считают, что специалистов сильно оттягивает военный сектор, поэтому началась недостача работников в других важных областях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили новую меру поддержки малоимущих.

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