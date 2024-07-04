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Госдума приняла законопроект о согласовании депутатами и сенаторами выездов за границу

Госдума: депутатам и сенаторам потребуется согласовывать свои выезды за границу

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Госдума приняла законопроект об обязанности депутатов и сенаторов согласовывать свои выезды за пределы России. Документ был рассмотрен на пленарном заседании в первом чтении и в целом, сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ». Их обяжут согласовывать свои выезды за пределы Российской Федерации, за исключением служебных командировок. Порядок и сроки согласования будут определены советами палат парламента.

В случае нарушения положений этого закона полномочия парламентариев могут быть прекращены досрочно.

Законопроект об отзыве депутатских мандатов за несогласованные поездки за границу был внесен в Госдуму 26 июня. Его авторами стали сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты Госдумы Олег Морозов, Виктор Пинский и Василий Пискарев по поручению спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

Ранее Путин утвердил порядок выезда за рубеж российских чиновников, допущенных к государственной тайне.

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