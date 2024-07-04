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Путин встретился с эмиром Катара в Астане

Путин на саммите ШОС в Астане встретился с эмиром Катара

Президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретился с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает РИА Новости.

Путин поблагодарил Катар за решения гуманитарного характера в связи с украинским конфликтом. Также Путин заявил, что двусторонние отношения развиваются на дружеской основе и пригласил эмира в Россию.

Тамим бен Хамад Аль Тани принял предложение и пригласил российского президента посетить эмират.

Эмир в ходе переговоров понадеялся на удовлетворительное для обеих сторон завершение конфликта на Украине.

До этого лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что ШОС стоит на правильной стороне истории.

Путин в свою очередь отметил, что ШОС и БРИКС являются «основными опорами нарождающегося нового миропорядка».

С 3 по 4 июля в казахстанской столице проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию».

Ранее стало известно, какая еще страна вступила в ШОС.

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