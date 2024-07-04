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Президент Польши отказался отправлять солдат на Украину

Президент Польши Дуда заявил, что не собирается отправлять военных на Украину

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Польша не собирается направлять своих военных на Украину и считает, что подобные действия будут представлять собой прямое участие НАТО в вооруженном конфликте между Киевом и Москвой. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда по итогам встречи со своим словацким коллегой Петером Пеллегрини, передает ТАСС.

«Я также не считаю, что Польша должна направить своих военных на Украину. Это было бы вступлением государства НАТО в войну», — заявил Дуда.

3 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что республика планирует создать второй учебный центр Североатлантического альянса на своей территории с целью обучения солдат ВСУ.

До этого польский вице-премьер и глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что власти страны будут обучать украинских военных на территории своего государства, но не намерены направлять своих инструкторов на Украину.

27 июня политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак оценил заявления о риске краха Польши из-за Украины и проамериканского курса. Эксперт подчеркнул, что Москва не угрожает Варшаве, однако общие действия Запада могут привести к мировому конфликту. Он добавил, что Польша, поставляя оружие Киеву, отправляя наемников в помощь ВСУ, сама принимает участие в боевых действиях.

Ранее Польша продлила пребывание военного контингента США в стране.

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