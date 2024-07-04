На Украине назвали условия для участия Зеленского в выборах

Президент Украины Владимир Зеленский пойдет на выборы, если большинство населения Украины устроит конец конфликта, и вся страна поддержит его кандидатуру. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники в офисе Зеленского.

«Если большинство решит, что «еще нормально с войной все закончилось, могло быть хуже, нормально вырулили» — тогда да, пойдет», — заявил собеседник издания.

Источник отметил, что Зеленский не готов продолжать политическую деятельность с рейтингом как у Петра Порошенко или Виктора Ющенко.

Издание подчеркивает, что в нынешней ситуации абсолютная победа Киева невозможна без непредвиденного события мирового масштаба.

До этого в США заявили, что снижение рейтинга Зеленского приближает мирные переговоры с Россией.

2 июля Орбан прилетел в столицу Украины и призвал Зеленского задуматься над возможностью остановить боевые действия, чтобы ускорить приближение мирных переговоров.

Ранее на Украине спрогнозировали, кто займет пост премьера вместо Шмыгаля.