Путин заявил, что Россия продолжит укреплять отношения с Ираном после выборов

Отношения России и Ирана носят дружеский и конструктивный характер, они будут укрепляться вне зависимости от того, кто займет в республике президентский пост. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на переговорах с и.о. иранского лидера Мохаммадом Мохбером в Астане, передает газета «Известия».

Также Путин пожелал Ирану успешного проведения второго тура выборов, который запланирован на 5 июля.

Президент России обратил внимание на то, что в 2024 году наблюдается рост товарооборота РФ и Ирана на 14%. По словам политика, дальнейшему укреплению экономических связей будет способствовать соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Исламской республикой.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение (союз), созданное в соответствии с договором от 29 мая 2014 года, в состав которого входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения.

Ранее Россия поддержала заявку Ирана о получении статуса наблюдателя при ЕАЭС.