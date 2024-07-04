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Путин поблагодарил страны ШОС за предложения по Украине

Путин поблагодарил членов ШОС за идеи по урегулированию кризиса на Украине

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил участников ШОС за предложения по урегулированию конфликта на Украине и заявил о готовности Москвы учитывать их, передает РИА Новости.

Путин заявил, что Россия благодарна участникам Шанхайской организации сотрудничества за предложения по урегулированию этого конфликта. Президент пообещал учитывать их идеи и инициативы.

Заседание совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проходит в Астане. Путин также напомнил о предложенном Россией плане мирного урегулирования конфликта на Украине.

До этого лидеры стран ШОС подписали Астанинскую декларацию объединения. Также был подписан пакет документов, среди которых договоры о совместной борьбе с терроризмом, антинаркотической стратегии и соглашения о сотрудничестве в области энергетики, охраны окружающей среды, охраняемых территорий и экологического туризма.

С 3 по 4 июля в казахстанской столице проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию».

Ранее стало известно, какая еще страна вступила в ШОС.

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