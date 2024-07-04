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Глава минобороны Польши назвал ключевые темы грядущего саммита НАТО

Косиняк-Камыш: страны НАТО будут обсуждать поддержку Украины на грядущем саммите

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Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Страны НАТО будут обсуждать поддержку Украины на саммите, который состоится на следующей неделе, рассказал глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Его цитирует РИА Новости.

«Поддержка Украины. Это будет один из ключевых пунктов переговоров», — сказал министр.

Он добавил, что другой важной темой конференции станет повышение военных расходов стран альянса.

4 июля Politico опубликовало текст письма 60 экспертов по внешней политике, которые призвали членов НАТО избегать продвижения к членству Украины на предстоящем саммите альянса.

В частности в тексте заявления утверждается, что чем ближе Североатлантический альянс подходит к тому, чтобы пообещать Украине вступление в НАТО после окончания конфликта, тем больше стимулов у России его продолжать.

При этом 2 июля Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепа США написало, что Украину на саммите НАТО ждут «хорошие новости».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отказался участвовать в саммите НАТО.

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