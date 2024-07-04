Представитель Зеленского опроверг его согласие на интервью с Карлсоном

Украинский лидер Владимир Зеленский не давал согласия на интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

«Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона в нем нет», — написал Никифоров.

Сам Карлсон в ночь на 4 июля написал, что ему удалось добиться того, чтобы взять интервью у Зеленского, и он выразил надежду, что их встреча скоро состоится.

После анонса член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала Карлсона спросить у Зеленского, где деньги американского народа. Также она попросила журналиста передать президенту Украины, чтобы мирное соглашение было побыстрее заключено с российской стороной.

Карлсон добивается интервью с Зеленским как минимум с февраля 2024 года, когда он записал видеообращение к украинскому лидеру с соответствующей просьбой. В апреле журналист заявил, что Зеленский не реагирует на его запросы.

Ранее Такер Карлсон объяснил, почему Украина перестанет существовать.