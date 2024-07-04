Си Цзиньпин: ШОС стоит на правильной стороне истории

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) находится на правильной стороне истории и занимает очень важное место в мире. Об этом политик заявил на заседании лидеров стран — членов ШОС в Казахстане, его цитирует РИА Новости.

«Шанхайская организация сотрудничества стоит на правильной стороне истории, на стороне справедливости и беспристрастности, и имеет чрезвычайно важное значение для мира», — сказал китайский лидер.

Он также отметил, что в настоящее время человечество находится на перепутье истории, а изменения в мире ускоряются.

До этого Си Цзиньпин заявил, что Китаю и России необходимо и дальше укреплять всестороннее стратегическое сотрудничество и противостоять внешнему вмешательству, а также сохранять дружеские отношения в нынешней непростой геополитической ситуации.

Ранее сообщалось, что Белоруссия стала полноправным членом ШОС.