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Белоруссия стала полноправным членом ШОС

Белоруссия официально стала членом ШОС на саммите в Астане

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане начался с приема Белоруссии в состав объединения. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий документ о принятии Белоруссии в состав организации подписали главы государств ШОС на саммите в Астане.

«(Белоруссия — прим. ред.) за короткий период времени выполнила все необходимые процедуры на пути к членству в ШОС», — подчеркнул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

3 июля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались «на ногах» в ходе неформального обеда для участников саммита ШОС.

С 3 по 4 июля в столице Казахстана проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Президент РФ в первый день конференции провел несколько двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Лукашенко назвал Путина своим «старшим братом».

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