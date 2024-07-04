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Трамп заявил, что Байден покинет президентскую гонку

Трамп: Байден из-за провальных дебатов покинет президентскую гонку

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Brian Snyder/Reuters

Действующий президент США Джо Байден покинет предвыборную гонку после провальных дебатов. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, добавив, что именно он заставил Байдена принять такое решение, слова Трампа приводит газета Washington Post.

«Он (Байден – прим. ред.) покидает предвыборную гонку… Я вытащил его оттуда. И это значит, что у нас есть Камала. Я думаю, она будет лучше (чем Байден – прим. ред.). Она такая плохая», — отметил Трамп.

До этого сообщалось, что президента США Джо Байдена считают слишком старым для исполнения обязанностей 80% американцев. По данным опроса, экс-президента США Дональда Трампа 56% опрошенных американцев считают слишком старым для того, чтобы баллотироваться на новый срок.

47% респондентов заявили, что заменили бы обоих кандидатов, а 53% выразили неудовлетворенность никем из борющихся за президентское кресло.

При этом сам Байден пообещал остаться в президентской гонке.

Ранее россияне выбрали «своего» кандидата на пост президента США.

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