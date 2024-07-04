Байден прошел медобследование после дебатов с Трампом

Президент США Джо Байден вечером 3 июля сообщил более чем 20 губернаторам-демократам на закрытой встрече, что прошел медицинское обследование после дебатов на прошлой неделе с Дональдом Трампом и чувствует себя хорошо. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на трех источников.

Во время часовой встречи, вызванной усиливающимися опасениями по поводу здоровья американского лидера и его возможности участвовать в выборах, один губернатор спросил Байдена о его физическом состоянии. Президент рассказал, что в последние дни проходил обследование, и заявил, что он по-прежнему в добром здравии и постучал по дереву.

По словам человека, знакомого с графиком политика, краткий осмотр провел врач Белого дома в дни после дебатов из-за сохраняющихся симптомов простуды у Байдена. Он отметил, что осмотр не включал никаких серьезных тестов.

Губернаторы Мишель Лухан Гришам из Нью-Мексико и Джанет Миллс из Мэна, по информации Politico, выразили обеспокоенность тем, сможет ли он победить в их штатах с синим уклоном (неофициальный цвет демократов в США).

До этого сообщалось, что губернаторы, представляющие Демократическую партию, пообещали поддержать Байдена.

Ранее Белый дом объяснил неудачное выступление Байдена сочетанием простуды и джетлага.