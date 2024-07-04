Опрос показал, сколько американцев считают Байдена слишком старым

Президента США Джо Байдена считают слишком старым для исполнения обязанностей 80% американцев. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным опроса, экс-президента США Дональда Трампа 56% опрошенных американцев считают слишком старым для того, чтобы баллотироваться на новый срок.

47% респондентов заявили, что заменили бы обоих кандидатов, а 53% выразили неудовлетворенность никем из борющихся за президентское кресло.

Издание отмечает, что опрос был проведен после теледебатов Трампа и Байдена, организованных телеканалом CNN.

До этого президент США Джо Байден пообещал остаться в предвыборной гонке, его кампания будет направлена на то, чтобы сдержать последствия неудачного выступления на дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.

Накануне стало известно, что американские букмекеры высоко оценивают вероятность выхода действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена из президентской гонки.

На данном этапе американские букмекеры предсказывают победу кандидата от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа с вероятностью 62%. При этом шансы Байдена оцениваются гораздо ниже — только 41%.

Ранее в США стали принимать ставки на то, кто пронес в Белый дом кокаин.