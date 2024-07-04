Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опрос показал, сколько американцев считают Байдена слишком старым

WSJ: 80% американцев считают Байдена слишком старым для президентства

close
100%
Molly Riley/AP

Президента США Джо Байдена считают слишком старым для исполнения обязанностей 80% американцев. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным опроса, экс-президента США Дональда Трампа 56% опрошенных американцев считают слишком старым для того, чтобы баллотироваться на новый срок.

47% респондентов заявили, что заменили бы обоих кандидатов, а 53% выразили неудовлетворенность никем из борющихся за президентское кресло.

Издание отмечает, что опрос был проведен после теледебатов Трампа и Байдена, организованных телеканалом CNN.

До этого президент США Джо Байден пообещал остаться в предвыборной гонке, его кампания будет направлена на то, чтобы сдержать последствия неудачного выступления на дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.

Накануне стало известно, что американские букмекеры высоко оценивают вероятность выхода действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена из президентской гонки.

На данном этапе американские букмекеры предсказывают победу кандидата от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа с вероятностью 62%. При этом шансы Байдена оцениваются гораздо ниже — только 41%.

Ранее в США стали принимать ставки на то, кто пронес в Белый дом кокаин.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами