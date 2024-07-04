Губернаторы-демократы выразили поддержку Байдену

Губернаторы штатов США, представляющие Демократическую партию, обещали поддержать поведшего неудачные предвыборные дебаты президента Джо Байдена. Об этом заявил губернатор Мэриленда Уэс Мур, сообщает РИА Новости.

Мур отметил, что 20 встретившихся с Байденом губернаторов-демократов говорили о беспокойстве, которые они сейчас слышат от людей. Но при этом губернаторы выразили президенту свою поддержку.

До этого сообщалось, что генеральный директор Netflix Рид Хастингс призвал Байдена покинуть президентскую гонку.

Издание Semafor сообщало о надеждах администрации США на то, что грядущий саммит НАТО в Вашингтоне станет шансом для Байдена исправить ситуацию после неудачи на предвыборных телевизионных дебатах.

Сам Байден пообещал остаться в предвыборной гонке, его кампания будет направлена на то, чтобы сдержать последствия неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Байден не проходил отдельных медосмотров.