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НАТО предупредили о последствиях предоставления членства в альянсе Украине

Politico: НАТО призвали не предоставлять членство в альянсе Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Десятки экспертов по внешней политике призывают членов НАТО избегать продвижения к членству Украины на предстоящем саммите альянса, предупреждая, что это поставит под угрозу США и союзников и приведет к расколу коалиции. Об этом сообщает Politico.

В письме 60 экспертов утверждает, что если Украину примут, то это приведет в действие 5 статью НАТО, которая призывает членов альянса прийти на защиту другого государства в случае нападения.

В тексте заявления утверждается, что чем ближе Североатлантический альянс подходит к тому, чтобы пообещать Украине членство в НАТО после окончания конфликта, то тем больше стимулов у Российской Федерации его продолжить. В письме подчеркивается, что с существующими вызовами, которые создает Москва, можно справиться не принимая Украину в альянс.

До этого источник в Госдепе США заявил, что для Украины «хорошие новости» могут озвучить на предстоящем в июле саммите Североатлантического альянса.

Источник напомнил, что украинской армии очень хотелось еще получить системы Patriot. Он не исключил «дополнительные хорошие новости» на эту тему.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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