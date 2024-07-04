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Ле Пен назвала публикацию МИД России с ее фото провокацией

Ле Пен заявила, что публикация МИД РФ о выборах во Франции является провокацией

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POOL New/Reuters

Глава парламентской фракции правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прокомментировала публикацию министерства иностранных дел Российской Федерации с ее фото в соцсети X, назвав ее провокацией. Об этом сообщает телеканал TF1.

В интервью у политика поинтересовались о возможной поддержке ее партии со стороны России в свете парламентских выборов во Франции. В качестве примера была приведена публикация российского внешнеполитического ведомства.

По словам Ле Пен, когда делается «столь показная и провокационная» публикация, это можно расценивать как форму вмешательства в дела Франции.

До этого стало известно, что члены французской партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» проводят переговоры с другими группами в Европарламенте, в результате чего партия, возможно, захочет присоединиться к альянсу венгерского премьера Виктора Орбана «Патриоты за Европу».

Также сообщалось, что правая партия «Национальное объединение» распределила министерские портфели в случае победы на выборах в парламент.

Ранее Европе предрекли «сердечный приступ» в случае прихода партии Ле Пен к власти.

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