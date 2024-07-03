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В Азербайджане оценили встречу Алиева и Путина

МИД Азербайджана назвал встречу Алиева и Путина полезной

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Михаил Климентьев/РИА Новости

В министерстве иностранных дел Азербайджана назвали встречу президентов Российской Федерации и республики Владимира Путина и Ильхама Алиева полезной с точки зрения дальнейших планов. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении подчеркивается, что встреча, состоявшаяся в Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), была полезна и с точки зрения обсуждения отношений сотрудничества между двумя странами, вопросов реализации достигнутых соглашений и дальнейших планов.

Путин и Алиев рассмотрели ряд вопросов сотрудничества в ШОС и других международных платформах, его перспективы, а также международные и региональные проблемы.

Днем 3 июля в Астане начались переговоры президента России Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева.

3 июля российский лидер прибыл в столицу Казахстана для участия в саммите ШОС. Мероприятие состоится в период с 3 по 4 июля.

В тот же день в Астану прилетел генеральный секретарь ООН, который также намерен присутствовать на саммите ШОС. Кроме того, он планирует посетить Алма-Ату и провести переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее в Совете безопасности РФ оценили возможность объединения потенциалов ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

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