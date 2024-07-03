Представители властей Венесуэлы и США провели виртуальную встречу

Правительство Венесуэлы и администрация США провели первые виртуальные переговоры, во время которых условились продолжить взаимодействие для укрепления доверия и улучшения межгосударственных отношений. Об этом заявил спикер парламента Венесуэлы Хорхе Родригес, сообщает РИА Новости.

По его словам, во время виртуальной встречи венесуэльская сторона выразила неприятие искажений сути двухстороннего диалога, которые неоднократно опубликовались представителями Вашингтона.

Политик подчеркнул, что диалог должен ограничиваться ранее согласованным во время переговоров в Катаре. Родригес отметил, что для дальнейшего восстановления взаимного доверия и отношений между странами необходимо уважать принципы самоопределения, суверенитета и взаимности.

Спикер парламента заявил, что по итогам первой после продолжительной паузы встречи Венесуэла и США договорились вести работу над укреплением доверия и улучшением отношений, а также конструктивно и уважительно общаться.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны возобновит прямой диалог с США.

В июне 2023 года СМИ сообщили, что в Катаре состоялся тайный диалог между советниками Мадуро и президента США Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что американские нефтяники хотят вернуться на рынок Венесуэлы.