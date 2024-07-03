Президент Израиля Герцог прокомментировал отношения с США

Израиль и Соединенные Штаты остаются друзьями, несмотря на разногласия, которые возникают вокруг войны в секторе Газа. Об этом заявил израильский президент Ицхак Герцог, передает ТАСС.

«Как и в любой семье, у нас не всегда есть согласие во всем. И это нормально. Разногласия не ставят под сомнение широкую основу дружбы и союза, которая соединяет нас с нашей общей историей и служит отстаиванию жизненно важных интересов обеих наших стран», — заявил Герцог.

Израильский президент находится на приеме в американском посольстве по случаю предстоящего Дня независимости Соединенных Штатов 4 июля.

Герцог заявил, что очень благодарен Вашингтону за поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Израилю.

До этого представители американской администрации, уволившиеся со своих постов в связи с политикой США в секторе Газа, выпустили совместное заявление, в котором призвали власти соблюдать закон и делать все возможное для скорейшего окончания конфликта.

Ранее в ХАМАС сделали заявление о военной помощи со стороны РФ.