В Грузии оскорблены декларацией Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Делегация Грузии считает декларацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ атакой на страну. Об этом заявил председатель комитета парламента Грузии по внешним связям и глава грузинской делегации в ПА ОБСЕ Николоз Самхарадзе, передает ТАСС.

«Я это принимаю как целенаправленную атаку на нашу страну. Не говоря о многих других обвинениях, якобы, например, новый закон о прозрачности ограничит свободу слова и собраний, что, говоря прямо, ложь», — заявил Самхарадзе.

Глава грузинской делегации напомнил, что подобные законы накануне были приняты во Франции и Канаде, которые также являются частью Парламентской ассамблеи ОБСЕ — однако обструкции и критике за суверенное решение была подвергнута только Грузия, подчеркнул Самхарадзе.

До этого вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) потеряет 6% финансовых поступлений после приостановки участия России в ее работе.

Ранее белорусскую делегацию не пустили в Румынию на сессию ПА ОБСЕ.