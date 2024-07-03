Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Грузии оскорблены декларацией Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Делегация Грузии назвала декларацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ атакой на страну

close
100%
Irakli Gedenidze/Reuters

Делегация Грузии считает декларацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ атакой на страну. Об этом заявил председатель комитета парламента Грузии по внешним связям и глава грузинской делегации в ПА ОБСЕ Николоз Самхарадзе, передает ТАСС.

«Я это принимаю как целенаправленную атаку на нашу страну. Не говоря о многих других обвинениях, якобы, например, новый закон о прозрачности ограничит свободу слова и собраний, что, говоря прямо, ложь», — заявил Самхарадзе.

Глава грузинской делегации напомнил, что подобные законы накануне были приняты во Франции и Канаде, которые также являются частью Парламентской ассамблеи ОБСЕ — однако обструкции и критике за суверенное решение была подвергнута только Грузия, подчеркнул Самхарадзе.

До этого вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) потеряет 6% финансовых поступлений после приостановки участия России в ее работе.

Ранее белорусскую делегацию не пустили в Румынию на сессию ПА ОБСЕ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами