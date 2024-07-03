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Байден поручил выделить Украине деньги на военную помощь

Байден поручил Госдепу направить $150 миллионов на военную помощь Украине

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился выделить $150 млн на предоставление военной помощи Киеву. Это следует из поручения главе госдепартамента Энтони Блинкену, передает Белый дом.

Байден заявил, что эти средства должны пойти на оборонные статьи и услуги министерства обороны, военное образование и подготовку для предоставления помощи Украине. Американский президент также поручил Блинкену определить, нужно ли дать Киеву еще $12 млн, исходя из интересов национальной безопасности США.

Днем 3 июля немецкое агентство DPA писало, что страны — члены НАТО отказались взять на себя многолетние финансовые обязательства по поддержке Украины. В материале отмечается, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пытался убедить союзников в необходимости подписать договоры о многолетней помощи Украине. Однако руководителю организации не удалось добиться желаемого.

В этот же день сообщалось, что Чехия с февраля 2022 года направила со своих армейских складов на Украину военные материалы на общую сумму около $293 млн.

Ранее сообщалось, что Зеленский обратился к Трампу по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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