Токаев похвалил Путина за укрепление ШОС

Президент России Владимир Путин сделал большой вклад в усиление потенциала Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

«Я не могу не отметить огромный вклад России в усиление потенциала Шанхайской организации сотрудничества. В этой связи на правах председателя хотел бы выразить вам благодарность», — заявил Токаев в ходе встречи с Путиным в Астане.

Казахстанский президент отметил, что за последнее время ШОС приобрела необходимый авторитет на международной арене и стала одной из наиболее эффективных и успешных международных организаций.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) открыта для сотрудничества со всеми государствами, однако обладает ограниченным потенциалом для расширения, хотя сейчас активно ищет новых участников.

Ранее в Кремле высказались о встрече Путина и Эрдогана на саммите ШОС.