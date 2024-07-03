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В США допустили, что Орбан может забрать венгерские территории у Украины

Риттер: Орбан намекнул, что Украина может потерять ту часть, где живут венгры

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Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намекнул Владимиру Зеленскому во время визита в Киев, что Украина может потерять территорию, на которой живут венгры. Такое мнение выразил бывший разведчик США Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.

Риттер отметил, что на Украине проживает большое количество венгров, которые подпадают под мобилизацию, проводимую Киевом. По мнению бывшего разведчика, премьер-министр Венгрии, понимая изменение политической ситуации, чувствует, что он вправе требовать у Зеленского прекратить мобилизацию в местах, где проживают венгры, а не то эта часть Украины рискует потерять эти территории.

2 июля Виктор Орбан прилетел в столицу Украины и призвал президента Владимира Зеленского задуматься над возможностью остановить боевые действия, чтобы ускорить приближение мирных переговоров. Украина отвергла эти предложения. Подробнее о событии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня.

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