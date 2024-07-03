Песков заявил, что ШОС не может бесконечно расширяться

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) открыта для сотрудничества со всеми государствами, однако обладает ограниченным потенциалом для расширения, хотя сейчас активно ищет новых участников. Об этом в разговоре с Life заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также добавил, что ШОС не ставит перед собой цель конкурировать с кем-либо. Главная задача организации, по словам Пескова, — создать комфортную атмосферу для стран объединения.

3–4 июля в Астане проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент РФ Владимир Путин в первый день конференции провел несколько двусторонних встреч, включая переговоры с лидером пакистанского правительства. Последний во время встречи предложил Путину расширить торговлю, вернувшись к бартерным отношениям.

Также российский президент встретился с лидером КНР Си Цзиньпином и заявил, что ждет его присутствия на саммите БРИКС в Казани.

Ранее в Кремле высказались о встрече Путина и Эрдогана на саммите ШОС.