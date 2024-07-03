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Песков заявил, что ШОС не может бесконечно расширяться

Песков: ШОС ни с кем не конкурирует, а создает комфортную атмосферу для стран

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) открыта для сотрудничества со всеми государствами, однако обладает ограниченным потенциалом для расширения, хотя сейчас активно ищет новых участников. Об этом в разговоре с Life заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также добавил, что ШОС не ставит перед собой цель конкурировать с кем-либо. Главная задача организации, по словам Пескова, — создать комфортную атмосферу для стран объединения.

3–4 июля в Астане проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент РФ Владимир Путин в первый день конференции провел несколько двусторонних встреч, включая переговоры с лидером пакистанского правительства. Последний во время встречи предложил Путину расширить торговлю, вернувшись к бартерным отношениям.

Также российский президент встретился с лидером КНР Си Цзиньпином и заявил, что ждет его присутствия на саммите БРИКС в Казани.

Ранее в Кремле высказались о встрече Путина и Эрдогана на саммите ШОС.

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