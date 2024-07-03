Опрос показал, кто из демократов мог бы победить Трампа на выборах

Супруга бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы Мишель – единственный представитель Демократической партии, который смог бы опередить Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Об этом говорят результаты опроса агентства Reuters и компании Ipsos, сообщает РИА Новости.

Согласно исследованию, если бы Мишель Обама баллотировалась на пост президента, ее поддержали бы 50% опрошенных, в то время как за Дональда Трампа проголосовали бы 30% респондентов.

Если бы кандидатом от демократов была вице-президент Камала Харрис, то за нее проголосовали бы 42% опрошенных, при этом за республиканца Трампа – 43% респондентов.

Опрос проводился 2–3 июля среди 1070 американцев старше 18 лет. Погрешность составляет 3,5 процентных пункта.

Другой опрос показал, что действующего президента США Джо Байдена и экс-президента Трампа поддерживает по 40% американских избирателей.

До этого Reuters со ссылкой на источники сообщило, что конгрессмены, представляющие Демократическую партию, намерены обратиться к Байдену с просьбой покинуть президентскую гонку.

Ранее Байден пояснил причины провала на теледебатах с Трампом.