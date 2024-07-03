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В Совфеде объяснили угрозы США увеличить дальность ударов по РФ

Сенатор Долгов: США нужно поднять градус конфликта на Украине перед выборами

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Defense Ministry/Global Look Press

Вашингтон угрожает разрешить Украине увеличить дальность ударов по территории России, чтобы поднять градус конфликта перед президентскими выборами в США. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал сенатор Константин Долгов.

«Вашингтон терпит фиаско на украинском треке, поэтому Штатам надо любыми силами поднять градус», — сказал Долгов.

Он добавил, что противник намерен нанести России как можно больший ущерб, в том числе гражданскому населению. По его словам, это реакция на успехи Вооруженных сил РФ на поле боя.

3 июля помощник госсекретаря США по Европе Джеймс О'Брайен на слушаниях в комитете палаты представителей по международным отношениям заявил, что Вашингтон позволит Украине наносить удары еще дальше вглубь России, если Москва «попытается расширить этот фронт».

До этого президент РФ Владимир Путин предупредил, что Россия может дать асимметричный ответ на поставки дальнобойного оружия Украине. Также он обратил внимание, что такой шаг является прямым участием в конфликте.

Ранее в Крыму назвали соучастников преступлений Украины.

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