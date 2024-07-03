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В МИД РФ заявили, что Шольц постоянно называет Макрона прекрасным Наполеоном

Захарова: Шольц каждое СМС Макрону начинает «мой милый, мой прекрасный Наполеон»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц каждое сообщение президенту Франции Эммануэлю Макрону начинает со слов «мой милый, мой прекрасный Наполеон». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Русские хакеры» мне лично рассказали, что каждое сообщение он начинает так: «Mein Schatz, mein schöner Napoleon...» — сказала Захарова.

В среду Шольц заявил, что каждый день пишет Макрону сообщения, в которых выражает свою поддержку после поражения президентской коалиции «Вместе за республику». Шольц также рассказал в ходе неофициального летнего съезда левого крыла Социал-демократической партии Германии, что переписка политиков проходит в формате СМС-сообщений. Канцлер пишет французскому лидеру слова поддержки после поражения партии Макрона в первом туре парламентских выборов.

До этого Bloomberg писал, что Макрон «пропал» после того, как победу в первом туре парламентских выборов одержала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

Ранее Захарова заявила, что все слова Украины о мире являются только ширмой и прикрытием.

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