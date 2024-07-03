Новым главой украинского правительства может стать первый вице-премьер страны, министр экономики Юлия Свириденко. Об этом заявил украинский парламентарий Александр Дубинский, чьи слова передает РИА Новости.

»(Президент Украины Владимир. — «Газета.Ru») Зеленский полетит на саммит НАТО вместе со Свириденко, которую хочет представить как будущего премьер-министра», — заявил парламентарий.

По его словам, также новыми министрами могут быть назначены заместитель руководителя офиса Зеленского Алексей Кулеба, а также нынешний глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов.

Напомним, что Дубинский находится под стражей по подозрению в госизмене.

До этого издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в офисе лидера государства заявило, что Зеленский устал от премьер-министра Дениса Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить.

Кроме того, другое украинское издание New Voice (NV.ua) сообщало, что Владимир Зеленский выражает недовольство и действиями главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

Ранее Киев обвинили в нарушении всех статей конституции Украины.