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В МИД России заявили об отношении США к РФ и Китаю

В МИД заявили, что Россия не поддастся на шантаж США по РСМД

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Соединенные Штаты Америки считают, что им нужны дополнительные средства устрашения против России, однако Москва не поддастся на их шантаж. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях Гражданского форума БРИКС, его слова передает ТАСС.

«Они видят в нас геополитического противника, они таким же образом относятся и к Китаю. Соответственно, они считают, что нужны средства, которые будут «устрашать»», — заявил Рябков.

Замглавы МИД РФ добавил, что Москва будет балансировать действия Вашингтона по ракетам средней и меньшей дальности. Рябков подчеркнул, что в настоящее время ситуация в этой сфере «крайне серьезная» и «выбор идти здесь дальше по пути эскалации или нет — по-прежнему на стороне США».

Рябков отметил, что в настоящее время Вашингтон продолжает свою политику одностороннего подхода. В качестве примера, замглавы МИД РФ указал, что американская сторона не прекращает попыток «взвинтить» обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Балтике.

Кроме того Рябков заявил, что высказывания Пентагона о допустимости атак американским оружием по Крыму является отражением политики «подначивания» Киева и «выдачи индульгенций» на любые провокации.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер высказался о применении американского вооружения против Крыма.

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