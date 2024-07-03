Ушел из жизни российский посол в Алжире

Российский посол в Алжирской Народной Демократической Республике Валерьян Шуваев скоропостижно скончался. Об этом сообщает МИД РФ на своем сайте.

«3 июля 2024 года в Алжире скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике», — говорится в сообщении.

Дипломат родился 16 марта 1955 года в Барнауле. Окончив МГИМО МИД СССР, он занимал ряд должностей от дежурного референта посольства СССР в Ливанской Республике до чрезвычайного и полномочного посла. За свою службу он был награжден орденом Мужества, а также отмечен благодарственным письмом президента РФ и званием «Почетный работник МИД России».

27 мая 2022 Шуваев был назначен послом в Алжире.

В МИД РФ подчеркнули, что скорбят об этой невосполнимой утрате вместе с родными и близкими дипломата.

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