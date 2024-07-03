Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ушел из жизни российский посол в Алжире

МИД РФ сообщил о кончине российского посла в Алжире Шуваева

close
100%
МИД РФ

Российский посол в Алжирской Народной Демократической Республике Валерьян Шуваев скоропостижно скончался. Об этом сообщает МИД РФ на своем сайте.

«3 июля 2024 года в Алжире скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике», — говорится в сообщении.

Дипломат родился 16 марта 1955 года в Барнауле. Окончив МГИМО МИД СССР, он занимал ряд должностей от дежурного референта посольства СССР в Ливанской Республике до чрезвычайного и полномочного посла. За свою службу он был награжден орденом Мужества, а также отмечен благодарственным письмом президента РФ и званием «Почетный работник МИД России».

27 мая 2022 Шуваев был назначен послом в Алжире.

В МИД РФ подчеркнули, что скорбят об этой невосполнимой утрате вместе с родными и близкими дипломата.

Ранее стало известно, что почти 41% населения России не хочет узнавать новости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами