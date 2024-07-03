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Министра обороны Белоусова назначили на новую должность

Глава МО России Белоусов избран председателем Совета министров обороны СНГ

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Главу министерства обороны России Андрея Белоусова избрали председателем Совета министров обороны Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, чьи слова приводит Telegram-канал «Министерство обороны Республики Беларусь».

«Позвольте поздравить Андрея Рэмовича с избранием председателем нашего совета и передать ему слово для ведения заседания», — заявил Хренин.

В свою очередь Белоусов заявил, что Москва дорожит «солидарностью стран СНГ в борьбе против героизации нацизма и фальсификации истории». Глава российского оборонного ведомства указал, что Россия и Белоруссия продолжат и в дальнейшем отстаивать правду об общем прошлом.

2 июля Белоусов приехал в Белоруссию на заседание совета министров обороны стран СНГ. Глава Минобороны РФ заявил, что США и их союзники спровоцировали кризис на Украине, и теперь из-за них же он продолжается.

Ранее между Белоусовым и главой Пентагона Ллойдом Остином состоялся телефонный разговор.

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