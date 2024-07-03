Министра обороны Белоусова назначили на новую должность

Главу министерства обороны России Андрея Белоусова избрали председателем Совета министров обороны Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, чьи слова приводит Telegram-канал «Министерство обороны Республики Беларусь».

«Позвольте поздравить Андрея Рэмовича с избранием председателем нашего совета и передать ему слово для ведения заседания», — заявил Хренин.

В свою очередь Белоусов заявил, что Москва дорожит «солидарностью стран СНГ в борьбе против героизации нацизма и фальсификации истории». Глава российского оборонного ведомства указал, что Россия и Белоруссия продолжат и в дальнейшем отстаивать правду об общем прошлом.

2 июля Белоусов приехал в Белоруссию на заседание совета министров обороны стран СНГ. Глава Минобороны РФ заявил, что США и их союзники спровоцировали кризис на Украине, и теперь из-за них же он продолжается.

Ранее между Белоусовым и главой Пентагона Ллойдом Остином состоялся телефонный разговор.