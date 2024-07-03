Путин начал переговоры с Алиевым в Астане

В Астане начались переговоры президента России Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что встреча двух лидеров проходит в зале для переговоров в отеле «Ритц Карлтон».

3 июля российский лидер прибыл в столицу Казахстана для участия в саммите ШОС. Мероприятие состоится в период с 3 по 4 июля.

В тот же день в Астану прилетел генеральный секретарь ООН, который также намерен присутствовать на саммите ШОС. Кроме того, он планирует посетить Алма-Ату и провести переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

2 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в Казахстане у Путина запланирован ряд встреч с зарубежными коллегами. В том числе он проведет двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и временно исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером.

Ранее в Совете безопасности РФ оценили возможность объединения потенциалов ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.