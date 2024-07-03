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Армения ведет переговоры о строительстве новой АЭС с США

Секретарь Совбеза Григорян: Армения и США обсуждают строительство новой АЭС

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Shutterstock

Армения и Соединенные Штаты ведут переговоры о возможности строительства новой атомной электростанции, процесс вошел в предметную фазу. Об этом сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, передает ТАСС.

Он отметил, что Ереван обсуждает с Вашингтоном правовую основу, «без которой нельзя продвигаться».

«Могу сказать, что мяч на стороне США. Ожидаем, что внутренние процедуры в Соединенных Штатах будут завершены, после чего мы начнем работать», — сказал Григорян.

Секретарь Совбеза добавил, что Армения пытается диверсифицировать экономические отношения с международными партнерами, как это делается в области безопасности.

До этого Григорян сообщил, что переговорил с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном о сотрудничестве двух стран в сфере безопасности. Кроме того, он отмечал, что страны коснулись темы содействия США повышению потенциала обороноспособности, безопасности и устойчивости Армении.

Ранее в России призвали исключить Армению из ОДКБ в ответ на провокации.

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