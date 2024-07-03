Продолжающееся падение доверия в мире к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приближает мирные переговоры России и Украины. Об этом сообщает Washington Times.

«Потеря доверия к Зеленскому может ускорить призывы к миру, в том числе в Соединенных Штатах, где Трамп обещает в случае избрания положить конец украинскому конфликту», — отмечается в статье.

В материале говорится, что РФ выигрывает от того, что продолжение конфликта снижает рейтинг главы киевского режима и уменьшает желание западных стран помогать Украине.

До этого сообщалось, что предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня на Украине для начала мирных переговоров с Россией не понравилось Зеленскому.

2 июля Орбан прилетел в столицу Украины и призвал Зеленского задуматься над возможностью остановить боевые действия, чтобы ускорить приближение мирных переговоров. Подробнее о событии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме прокомментировали отказ Украины от предложения о прекращении огня.