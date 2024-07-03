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ЦИК РФ утвердила новый порядок электронного голосования в России

ЦИК РФ приняла новый порядок электронного голосования

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Максим Блинов/РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ приняла новый порядок электронного голосования на заседании в среду. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба ведомства.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев пояснил, что необходимость принятия нового порядка электронного голосования «назрела давно», напоминая, что первый такой документ «принимали практически два десятка лет назад».

«За это время около 15 млн избирателей на практике воспользовались преимуществами электронного голосования, цифровизация избирательного процесса шагнула далеко вперед, и очень многое изменилось», — добавил он.

Согласно приведенным им данным, в прошлом году на выборах мэра Москвы электронный формат голосования предпочли более 80% избирателей — 2,7 млн человек. По его мнению, это свидетельствует о запросе общества на цифровизацию избирательного процесса.

До этого правительству России направили законопроект, которым предполагается разрешить участвовать в голосовании на выборах в РФ с 16 лет. В пояснительной записке к проекту говорится, что многие граждане России в этом возрасте уже работают, могут критически относиться к информации и формировать собственные политические взгляды, а значит, должны иметь право выражать свою политическую волю.

Ранее политолог заявил о высоком уровне организации избирательного процесса в России.

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