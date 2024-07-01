Советник экс-президента США Клинтона рассказал о шансах Байдена победить на выборах

У президента США Джо Байдена есть 25-процентный шанс победить Дональда Трампа на выборах. Об этом сообщил советник бывшего американского лидера Билла Клинтона по внутренней политике в Белом доме с 1993 по 1995 года Уильям Галстон, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Представим, что с этого момента все будет хорошо и у Байдена все пойдет идеально. Тогда у него шансы 25 или максимум 33%. Не более», — сказал он.

Галстон отметил, что однозначного ответа на вопрос о том, стоит ли демократам искать нового кандидата в президенты нет.

«Слабая игра президента Байдена в дебатах против Дональда Трампа усилила опасения по поводу поражения на выборах. С другой стороны, существует большая неопределенность в отношении процесса его замены сейчас, которая в любом случае будет возможна только с его согласия», — пояснил советник Клинтона.

Эксперт подчеркнул, что выход Байдена из президентской гонки на сегодняшний день активно обсуждается во всей партии, но «в итоге вся эта дискуссия — салонная игра, пока президент сам не объявит об уходе».

До этого советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер в эфире телеканала Fox News заявил, что Байден останется кандидатом на пост главы государства на выборах, несмотря на провал на дебатах со своим оппонентом Трампом.

Ранее родственники Байдена обвинили его помощников в провале на теледебатах.