Украину не принимают в НАТО не из-за коррупции, как многие утверждают на Западе, а потому что у альянса попросту нет такого желания. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Он указал, что ни один пункт устава блока не препятствует вхождению Киева в его состав.

«Громадное количество стран НАТО находятся друг с другом в территориальных конфликтах. <...> Я почему об этом говорю. Потому что Украину часто обманывают. Они все себя тешат какими-то надеждами. Их не включают в НАТО не потому что нельзя, а потому что не хотят», — сказал Царев.

Как писала британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США, Украину пока не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране. При этом он отметил реформы, которые украинские власти провели в последние два года.

До этого газета Politico сообщала, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США может остановить расширение НАТО. По данным источников издания, политик работает над сделкой по прекращению подготовки вступления в альянс Украины и Грузии.

Ранее Лукашенко назвал возможные цели западных стран на Украине.