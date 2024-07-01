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В Британии рассказали о плане Киева заморозить конфликт

Меркурис: Киев хотел заморозить конфликт, стабилизировав фронт, но потерпел крах

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Evgeniy Maloletka/AP

Власти Украины после освобождения Авдеевки российскими войсками хотели отступить за подготовленные укрепления, планируя стабилизировать линию фронта с помощью контрударов и заморозить конфликт. Об этом в своем блоге заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«После падения Авдеевки в феврале украинцы хотели отступить за мощные укрепрайоны, которые строили на тот момент… Впоследствии они планировали стабилизировать фронт контрударами и… заморозить конфликт», — подчеркнул эксперт.

По словам Меркуриса, озвученный им план ВСУ не удалось реализовать, поскольку упомянутые укрепления оказались негодными.

До этого Меркурис Меркурис заявил о разрушительном эффекте авиабомб ВС РФ ФАБ-3000 для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он напомнил, что ФАБ-3000 является «совершенно гигантской бомбой», которая весит три тонны и обладает разрушительным эффектом. Ее применяют для ликвидации самых мощных укрепрайонов и позиций ВСУ, указал аналитик.

Ранее в Британии признали, что позиции Украины для переговоров слабеют.

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